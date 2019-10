Kauce za Zadeha možná propadne státu

Zadeh se do vazby dostal v roce 2014 poté, co podle vyšetřovatelů společně s desítkou dalších kumpánů vytvořil řetězec firem a měl obrat stát na daních o 2,5 miliardy korun. Po složení 150 milionů korun, což je podle všeho nejvyšší kauce v Česku, jej justice na začátku roku 2016 propustila na svobodu.

Zadeha sice obratem zatkli detektivové znovu kvůli íránskému zatykači, novou vazbu ale soud zamítl a podnikatel se tak dostal definitivně zpoza mříží. Jenže na svobodě začal kout pikle a snažil se ovlivňovat svůj daňový případ, a tak putoval na konci roku 2016 opět do vazby.

Podnikatele pak poslal brněnský městský soud na 3,5 roku za mříže za ovlivňování případu, soudce Michal Kabelík přitom v jeho jednání neviděl znaky trestného činu organizované zločinecké skupiny, jak tvrdilo státní zastupitelství. Odvolací senát v čele s Halinou Černou ale na věc měl jiný názor a Zadeha poslal na osm let do vězení.

Soud zvýšil podnikateli Zadehovi trest na osm let

A právě to, že byl podnikatel pravomocně potrestán za organizovanou zločineckou skupinu, může být pro osud kauce rozhodující. Stejný paragraf má totiž i v daňovém případě, tedy nyní platí, že byl odsouzen za stejný zločin, za jaký se z vazby vyplácel.

O propadnutí peněz by rozhodoval Krajský soud v Brně, soudce Aleš Novotný, který Zadeha soudí v daňovém případu, ale Právu odmítl říci, jestli v této souvislosti už zahájil příslušné kroky.

Podle Zdeňka Koudelky, jednoho ze Zadehových advokátů, by měla justice vyčkat, jak dopadne ústavní stížnost, v níž si složitelé kauce stěžují na to, že Zadeh se nakonec do vazby vrátil, ale peníze zůstaly nadále v depozitu.