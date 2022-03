Kamion vjel na červenou na přejezd. Prorazil závoru a ujel

O případu z minulého týdne informovala v pondělí policie a zveřejnila i video z hazardního kousku. „Na železničním přejezdu v Moravském Písku se mu zřejmě nechtělo čekat, i když už svítila červená světla, rozjel se do kolejiště. V ten okamžik však začaly padat závory a kamion zůstal uvězněný mezi nimi,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

„Zbytek zdravého rozumu naštěstí řidiči zůstal, sklopenou závoru prorazil a z přejezdu vyjel. To však byla jeho jediná světlá chvilka. Zastavit a oznámit nehodu už se mu nechtělo a z místa ujel. Chvíli za ním projel místem i osobní vlak,“ dodal mluvčí. Policisté přivítají popis dění případných svědků. Registrační značku vozu ale mají, takže mají velkou šanci řidiče vypátrat.

Silnice II/427 aktuálně slouží jako objížďka pro uzavřený úsek cesty I/55 z Břeclavi do Přerova. Provoz osobních i nákladních aut je tam značný. Přejezd kříží frekventovanou trať, kde vlaky jezdí rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Incidentů ohrožujících bezpečnost dopravy se tam stalo nemálo.

Jak dodal mluvčí, auto se ale může mezi závorami na přejezdu ocitnout i nešťastnou shodou okolností. „V tomto případě je namístě, tedy pokud je to možné, s vozidlem odjet nebo jej odtlačit z kolejí, a to i za cenu poškození závor nebo vozidla. Pokud je auto pro poruchu nepojízdné, je nutné, aby z něj všichni vystoupili a odešli do bezpečného prostoru mimo trať,“ řekl mluvčí.