Kamion dostal na zasněžené silnici smyk a zůstal viset z mostu

Nehoda se stala na silnici I/4 za Vimperkem směrem do Strážného kolem šesté hodiny večer.

„Z nehody je podezřelý řidič nákladního vozidla značky Mercedes s návěsem, který nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla svým schopnostem a zejména povětrnostním podmínkám, následkem čehož dostal na zasněžené komunikaci v zatáčce smyk, přejel do protisměru a levou přední částí narazil do silničních svodidel a kovového zábradlí mostu, na kterém uvízl,“ popsala Právu nehodu mluvčí prachatické policie Martina Joklová.

Upozornila, že při nehodě vznikla škoda za asi 300 tisíc korun na návěsu a čtyřicet tisíc na svodidlech a zábradlí mostu. Vozovka byla uzavřená až do půl jedenácté v noci.

Kamióny měly však problémy kvůli sněžení a ledovce i v dalších částech kraje. Zlobil se například řidič Richard Kostlivý, který jezdil v noci na středu na Strakonicku, Písecku a Českokrumlovsku. „Je to tady samý led a sníh. Myslím, že silničáři vyloženě zaspali. Není to ani posypané a nepotkal jsem ani jedno jejich auto. Nejhorší to bylo na Písecku a Strakonicku. Ať jezdí všichni opatrně,“ hlásil před druhou hodinou v noci Kostlivý.