Jsem perzekvována, tvrdí matka lihového bosse Marie Březinová

Obžaloba ženu s poradcem viní, že na základě vykonstruovaných smluv a dokladů vyvedli z firmy Energoinvestment, kde byl Radek Březina jednatelem, téměř 7,4 milionu korun. Oběma hrozí až deset let vězení.

Obžalovaná dvojice vinu popřela. „Perzekvují mě za to, že jsme Březinovi, jsem matka Radka Březiny, který je na třináct let zavřený, mladší syn Tomáš dostal v minulosti čtyři roky. I Staňka (bývala žena lihového bosse) byla souzena za ovlivňovaní svědků,“ uvedla Březinová.

Souzený je i otec Radka Březiny Vladimír, a to kvůli možné legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti. „Zbyla jsem ve výčtu už jen já, proto museli něco státní zástupci udělat. Každé ráno se budím strachy, že bude další domovní prohlídka. Chodím na psychiatrii. V sedmdesáti letech mne budete soudit za to, co jsem neudělala? Myslela jsem si, že v našem státě je spravedlnost, ale už tomu nevěřím,“ řekla soudu žena.