Jejich jediný problém je, že jsem přežil, tvrdí traťový komisař z Lopeníku

V listopadu roku 2012 vyjel na jednom z horizontů rychlostní zkoušky v Lopeníku závodní vůz řízený jezdcem Michalem Bartončíkem mimo silnici, kde najel do skupinky lidí a zabil čtyři mladé dívky ve věku 7 až 20 let. Zranil i traťového komisaře Pláška, vedle něhož dívky stály. O několik metrů dál pak narazil do plotu a zranil starší ženu.