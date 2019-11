Jednomu jsem dal facku, řekl obžalovaný v případu napadení romských dětí

Podle obžaloby slovně a fyzicky napadli sedm dětí, tři z nich musely být ošetřeny v nemocnici. Dvojici hrozí až pět let vězení.

Manželé odmítli, že by dětem ublížili. Uvedli, že do kontaktu s dětmi se dostali při řešení problému, nikomu ale prý neublížili.

Případ se stal 7. dubna. Podle obžaloby pár slovně a fyzicky napadl sedm nezletilých dětí. "Oslovovali je jako černé huby a uráželi je dalšími výrazy," uvedl státní zástupce Ivo Krobot. Podle obžaloby následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. "Obžalovaná ležícího chlapce nadzvedla, hodila na zem a kopala do něj," uvedl žalobce. Stejně prý postupoval i její muž.