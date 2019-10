Je to lež, nejsem hazardní hráč, řekl u soudu fotbalista Limberský

Zhruba půl roku od této půjčky začal prý Pazderka dělat mrtvého brouka, fotbalistovi se vyhýbal a blokoval si ho v telefonu. „Manželka ho pak náhodou zahlédla v Plzni. On pak přijel ke mně na barák a říkal, že chce všechno urovnat. To už ale bylo podané trestní oznámení. Snažil jsem se to vyřešit i mimosoudně, to ale Čenda nechtěl,“ řekl fotbalista.