Jak trestat krádeže ve stavu nouze? Ujasnit si to musí i Nejvyšší soud

„Jen samotný fakt, že se obviněný dopustil činu v době nouzového stavu, je skutečností, která jej ještě neposouvá z hlediska posouzení jeho škodlivosti do kategorie zločinu s trestní sazbou odnětí svobody od dvou do osmi let,“ konstatoval Kouřilův senát.

Pokud by užití přísnější právní kvalifikace bylo výlučně spojeno s negativními důsledky spáchaného činu s činností státu, znamenalo by to podle názoru senátu, že za vyhlášeného nouzového stavu by nebylo možné spáchat přečin krádeže ale pouze zločin. „Tak by se muselo posuzovat například i odcizení věcí spolubydlícího, ačkoliv na jednání pachatele by neměl nouzový stav žádný vliv,“ uzavřel senát.