Jak si Švachula a El-Talabani kupovali policejní ochranu

„Uvedený požadavek pak přenesl na pana Patloku, který mu to slíbil, ale k dodání žádných podkladů nedošlo. Patloka mu tehdy říkal, že to mají na uších (odposlech, pozn. red.), ale neví, jestli to měl přímo on, nebo nějaký jeho kolega,“ dodal podle své výpovědi El-Talabani.

Bývalý politik odmítl i to, že by si žádal jakékoli policejní lustrace, ačkoli některé materiály se měly najít přímo v jeho počítači. „Ty materiály se tam dostaly tak, že mu je buďto pan Talabani poslal a z jeho telefonu se tam uložily, anebo mu je nechal někde ofotit,“ vysvětlil Švachula.

Naopak El-Talabani ochotně popsal, co, jak a pro koho prováděl. Sám prý platil za to, že byl veden v policejním systému jako informátor. To bylo výhodné z toho důvodu, že ve chvíli, kdy by se o něj začala policie zajímat, dozvěděl by se to i „jeho“ policista, který si jej v systému vedl.