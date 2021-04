Irácký mladík utekl z Česka k Islámskému státu, dostal 15 let

Iráčan Vatík Muhammad Jusif as-Samarrájí (26) by si měl podle čtvrtečního nepravmocného verdiktu pražského městského soudu odsedět 15 let za teroristický útok a účast na teroristické skupině. Mladík podle rozsudku odjel před šesti let z České republiky do Iráku bojovat za Islámský stát. Souzen byl jako uprchlý, protože není jasné, kde v současnosti je.