Inhaloval v šachtě výpary z Ferdinandova pramene, v bezvědomí ho vytáhli hasiči

Podle informací Práva policie mimo jiné zjišťuje, zda v případu nehrál roli i alkohol. „Nemám informace o tom, že by se prameny inhalovaly pravidelně. Údajně se tam občas objeví nějaká mládež s brčky a tam, kde je ten poklop trochu netěsný, tak je tam strkají. Ale že by tam někdo přišel, otevřel to a celý by se tam ponořil, to jsem opravdu ještě neslyšel,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti).