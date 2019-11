Hudebnice dostala osm let za pobodání přítele

Za pokus o vraždu svého partnera poslal v pondělí pražský městský soud hudebnici Moniku Haubertovou (47) na osm let do vězení. Opilá Haubertová o čtrnáct let staršího muže letos v únoru třikrát bodla nožem do hrudníku poté, co se s ním pohádala. Verdikt není pravomocný, obě obhájkyně obžalované si ponechaly lhůtu na případné odvolání.