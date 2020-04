Horská služba v Beskydech zachraňovala tři zřícené paraglidisty

Záchranáři a hasiči dívce poskytli první pomoc a předali jí poté posádce vrtulníku. Ten zraněnou transportoval do nemocnice v Ostravě.

Krátce před touto akcí zachraňovali členové horské služby paraglidistu pod vrchem Godula nad Komorní Lhotkou. „Také on nezvládl přistání, ale naštěstí bez zranění. Přistál ovšem ve výšce 30 metrů do koruny vzrostlého stromu. Kromě toho nebyl ani on, ani jeho kolegové schopni přesně říct, kam zalétl, takže jsme museli prohledávat les a poté jej sundat spolu s hasiči pomocí lanové techniky,“ řekl k dalšímu případu Pavel Masopust, zasahující záchranář horské služby.