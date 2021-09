Horská služba měla v Jeseníkách perný víkend, zachraňovala i motorkáře

Členové HS mladíka po základním ošetření šetrně zafixovali do vakuové matrace a naložili do transportního prostředku. „Naši záchranáři jej museli dopravit nejdřív na silnici, a to z velmi obtížně přístupného terénu. Pak ho převezli k vrtulníku, který dosedl u místa nehody. Během předávání posádce LZS jim přišla další výzva o úrazu cyklisty, takže opět ihned vyrazili do akce,“ dodal Kaller s tím, že kromě vrtulníku musel během víkendu do hor jet i devětkrát sanitní vůz zdravotnické záchranné služby.