Českem se prohnaly živly, na Hodonínsku hasiči zasahovali každou minutu

Do okresu, kde hasiči řešili do jednadvacáté hodiny už 94 událostí, proto spěchaly posily ze sousedních okresů. „První události jsme zaznamenali po čtrnácté hodině, nicméně největší nápor na naše operační středisko přišel až po sedmnácté hodině, kdy bylo nutné vysílat do terénu jednotky každou minutu. Ve zmíněném časovém období jsme zaevidovali celkem 242 případů,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Nejvíce případů šlo na vrub spadlých stromů. Takových hlášení přijalo a řešilo operační středisko celkem 130, k tomu stovku výjezdů na čerpání vody.

Strom spadl i na auto Foto: HZS, Právo

„Nejvíc událostí mimo Brno evidujeme v obci Dolní Bojanovice na Hodonínsku. Ve zmíněných sedmi hodinách to bylo 43 událostí. Hasiči jeli čerpat vodu ze zatopených sklepů, garáží a domů,“ řekl mluvčí.

Původcem potíží byla přívalová vlna, která vypláchla obec. Voda vnikla v Lužicích do areálu báňských záchranářů. Na dalších místech obce popadaly stromy, Ten, který zasáhl objekt Lidového domu, byl natolik velký, že si s ním hasiči s momentálně dostupnou technikou nemohli poradit a sháněli posily.

„V několika případech odstraňovali hasiči popadané stromy ze zaparkovaných vozidel. Ve Vyškově spadl z obchodního domu reklamní banner na osobní vůz. Jeden člověk se lehce zranil, ošetření záchrannou službou však nepožadoval. V Rozseči nad Kunštátem zasahovali hasiči v domě po úderu blesku. Na nemovitosti byla poškozena střešní krytina, trám, fasáda a elektrospotřebiče,“ zmínil další práci hasičů.

Hasiči museli řešit vyvrácené stromy přes cestu Foto: HZS, Právo

Na Znojemsku spadl strom do kolejiště, zastavil provoz na trati ze Znojma do Šumné ve směru do Okříšek. Hasiči z vlaku evakuovali osm osob.

Zablokovaná doprava i ucpané okapy

Silný přívalový déšť částečně ochromil v úterý ráno také dopravu ve Zlíně. „Přibližně v 7:15 hodin došlo k zaplavení podjezdu pod železniční tratí ve Zlíně v Dlouhé ulici a k přerušení silničního provozu na této trase včetně městské hromadné dopravy,“ informoval mluvčí Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice Vojtěch Cekota.

„Dispečeři DSZO posílali autobusy a trolejbusy, které jsou vybaveny nezávislým pohonem, po objízdných trasách. Trolejbusy bez nezávislého pohonu zůstaly stát. Na dotčených linkách 2, 4, 5, 8, 9 a 33 vznikala zpoždění v délce až 23 minut,“ sdělil Cekota. Přibližně v 7:45 hodin byl podjezd znovu zprovozněn a otevřen pro dopravu.

Jihočeští hasiči měli v souvislosti s bouřkou v noci na úterý třicet výjezdů. Čistili ucpané okapy a čerpali vodu ze sklepů. Právo o tom informovala mluvčí Vendula Matějů.

„Voda tekla například do budovy Tesca ve Vodňanech, kde jsme museli vypnout v celém objektu elektřinu. V Třebízského ulici v Písku jsme pak museli pročišťovat okapy u jednoho z domů, protože voda tekla do stoupaček a do bytů,“ upozornila na některé zásahy Matějů.