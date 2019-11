Hlavičkou zlomil řediteli školy nos, u soudu odmítl vypovídat

„Bez advokáta tady neřeknu ani slovo,“ prohlásil obžalovaný krátce poté, co mu soudce zamítl žádost o bezplatnou obhajobu. „Rozhodujte si tu klidně o mně beze mne,“ dodal dále a z jednací síně odešel. Soud poté jednání ukončil a jednání odročil do doby, než o stížnosti obžalovaného proti zamítnutí bezplatné obhajoby rozhodne krajský soud.

Otec žáka se tehdy dostal s ředitelem do pře, protože nikdo z učitelů nepřivolal lékaře poté, co si jeho syn při potyčce se spolužákem rozbil hlavu. Muž také ředitele upozornil na to, že jeho syn je opakovaně šikanován, a chtěl po něm vědět, jak to hodlá řešit.

„Telefonovali mi ze školy, ať si přijedu pro kluka, že má rozseknutou hlavu a ránu bude nutné nechat zašít. Odvezl jsem ho do nemocnice a vrátil se do školy za ředitelem. Ptal jsem se ho, proč synovi nepřivolali lékaře, a on mě odbyl s tím, že situace nebyla tak vážná, aby bylo nutné volat sanitku. Tvrdil, že jednali podle školního řádu a že mně do toho, jak postupovali, nic není. Tak jsme se poštěkali, a když už jsem byl na odchodu, tak na mne začal být sprostý,“ popsal obžalovaný Právu situaci, která předcházela samotnému napadení.

Hádka a nadávky

Saze v něm bouchly podle jeho slov poté, co ho měl ředitel opakovaně nazvat arogantním zm*dem. „To už jsem se neudržel a dal mu hlavičku,“ přiznal muž. Ten podle obžaloby vyhrožoval také žákovi, který jeho syna údajně napadl. „Ještě jednou na něho hrábneš, tak si tě najdu a dám ti do držky, až ti vypadají všechny zuby,“ citovala státní zástupkyně Jana Svobodová slova obžalovaného, které měl chlapci říci během vyučování před učitelkou.

BEZ KOMENTÁŘE: Otec žáka k incidentu ve škole na Domažlicku Video: Patrik Biskup, Právo

Ředitel školy připustil, že rozhovor s rodičem na téma šikana a chování žáků probíhal přinejmenším v „horlivé náladě“. „Podíl na tom, co se stalo, neseme oba rovnou měrou. Já jsem se měl vyvarovat jakýchkoli výlevů o tom, co si o něm myslím, a on se měl udržet. Za své chování se omlouvám, ale bohužel jsem také pouze jen člověk,“ reagoval krátce po incidentu ředitel.

U samotné šarvátky mezi žáky nebyl, o celé věci se dozvěděl zprostředkovaně. „Kolegové mne informovali, že k tomuto napadení došlo o přestávce. Jeden žák strčil do druhého, ten se uhodil do hlavy a způsobil si tržnou ránu. Učitelé mu neprodleně poskytli první pomoc a zároveň kontaktovali zákonného zástupce, což nám v takových případech ukládá školní řád,“ dodal ředitel školy, kterého po hlavičce odvezla ze školy do nemocnice záchranná služba.