Herec Stránský vyhrál soud na stavitelem, ten doplatil na svoji důvěřivost

Na opravě bytu se oba muži dohodli před třemi lety. O rok později předal stavitel Stránskému klíčky s fakturou na 216 tisíc korun. Protože herec peníze nezaplatil, podal na něj Bauer žalobu. „Byli jsme velcí přátelé. Hrozně mě to mrzí, ale bohužel už mi došla trpělivost. Dneska se Martin tváří, jako by se ho to netýkalo, a tvrdil mi, že to se mnou vyřídí jeho manželka,“ řekl Bauer.