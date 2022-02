Hasiči v Kravařích zachraňovali malíře se zlomenou nohou, pomáhali i jeho tchyni a tchánovi

„Na operační středisko hasičů byl nahlášen pád osoby ze žebříku u vstupu do sklepních prostor půl hodiny po sobotním poledni,“ uvedl mluvčí.

Bezmála šestadvacetiletý muž se podle něj pustil v Kravařích do malování stěny nad sklepem v rekonstruovaném rodinném domku. Když přijeli hasiči na místo, ležel zraněný a zaklíněný na úzkém schodišti do sklepa, zapletený levou zlomenou nohou do zlomeného hliníkového žebříku. Byl při vědomí a komunikoval.