Hasiči: Na únik z hořícího domu jsou jen dvě minuty

„Máme 258 plošin a žebříků,“ upřesnil Kramář. Z toho je ale část techniky na hranici životnosti, vozidla jsou až 35 let stará. „Když si vezmeme počty výškových budov a počty krajů, tak té techniky zase tolik nemáme,“ uvedl Kramář s tím, že hasiči nechávají stroje repasovat a udržují je při životě co nejdéle. Technika se také postupně doplňuje.

Při obdobných zásazích se dá použít i seskok do plachty, ale to maximálně z pátého či šestého patra, ale i od toho se ustupuje. Plošiny jsou schopné na drtivou většinu výškových budov dosáhnout. „Dosáhnou do výšky 52 metrů, nejvyšší máme do 60 metrů, přitom dvanáctipatrový dům mívá kolem 30 metrů,“ uvedl mluvčí hasičů.