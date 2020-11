Grygárek chce po Šlachtovi půl milionu a omluvu kvůli jeho knize

Žalobu na ochranu osobnosti Grygárek podá kvůli podle něj lživým tvrzením, která o něm bývalý policista napsal ve své knize Třicet let pod přísahou. Šlachta ve vyjádření uvedl, že si za výroky v knize stojí.

„Budu se možná opakovat, ale musím. Za vším, co je v knížce, si stojím,” uvedl bývalý šéf protimafiánského útvaru. „A to v té knížce zdaleka není všechno, co bych chtěl k takovým lidem, jako je pan Grygárek, říct,” dodal. Uvedl také, že se nikomu omlouvat nebude.