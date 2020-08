Fyzioterapeut zneužíval postižené děti, dostal osm let

Muž zneužíval kojence, dostal devět let. Do vězení jdou i matky, o všem věděly

Muž zneužíval kojence, dostal devět let. Do vězení jdou i matky, o všem věděly Krimi

Sám Vala před soudem svou činnost částečně přiznal a dílem obžalobě neodporoval. „U zajištěných obrazových souborů, na kterých jsou dívky zjevně mladší osmnácti let, se přiznává. Co se týče těch dětí, tak na přímý dotaz řekl, že k poškozené vlezl do postele a dál si to prý nepamatuje. U skutků při fyzioterapii pak uvedl, že se k tomu nechce vyjadřovat, neboť se za to stydí,“ zrekapituloval jeho postoj soudce Žďárský.

Za znásilnění, pohlavní zne­užití, výrobu a přechovávání dětské pornografie a zneužití dítěte muži hrozilo až 12 let vězení. Senát mu nakonec vyměřil trest osmi let, navíc Valovi zakázal na 10 let jakoukoli práci, kde by přišel do kontaktu s dětmi mladšími 12 let, a ještě mu přidal ochranné ústavní sexuologické léčení. Trest ještě není pravomocný, státní zástupce i odsouzený si nechali čas na rozmyšlenou.