Fotograf spoře oděných dětí dostal tři roky

Policisté v červenokosteleckém ateliéru zajistili gigantické množství dat o velikosti zhruba 30 TB a bohatý šatník dětského erotického prádélka. Rohelovi tuzemští komplici dostali v minulosti pravomocné tresty od dvou do tří let. Jeden člen gangu vyvázl s podmínkou.

Rohela královohradecký soud zprvu předloni odsoudil na sedm let. Rozsudek odvolací Vrchní soud zrušil, načež krajský soud mu v loni vyměřil šest let, naordinoval mu ochrannou léčbu a stanovil zaplatit pokutu půldruhého milionu korun zneužitým dětem. Verdikt Vrchní soud opět zrušil a případ vrátil zpět do Hradce Králové.