Fotbalová akademie pro africké děti na Šumavě byl podfuk, viník ale potrestán nebude

Policie po více než ročním prověřování dospěla k závěru, že šlo ze strany seniora o podvod s cílem vylákat od důvěřivců peníze k vlastnímu obohacení. Potrestán za to ale nebude.

„Případ jsme odložili s ohledem na to, že stíhání by bylo neúčelné, neboť trest, který by mu za to v případě odsouzení hrozil, je zcela bezvýznamným vedle sedmiletého trestu, který mu byl uložen za jinou trestnou činnost,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Dodala, že podezřelý muž měl na základě smyšlené legendy o založení fotbalové akademie připravit o desítky tisíc korun dva muže.

Jedním z nich je i místní lékař na penzi Stanislav M., od kterého Václav Š. vylákal skoro sto tisíc korun na rozjezd údajného projektu.

„Působil velmi věrohodně. Oslovil mě s tím, že je to vlastně akce s humanitárním podtextem. Šlo jen o to, založit klub, který bude součástí mezinárodní mládežnické fotbalové asociace. On se tvářil tak, že už má všechno předjednané, dokonce mi ukazoval i korespondenci s funkcionáři FIFA,“ vzpomínal lékař na první kontakt s Václavem Š., který mu tvrdil, že za devět milionů dolarů ročně od arabských sponzorů tady budou vyrůstat nejnadanější hráči.

„Znal jsem ho deset let, byl mým pacientem. Vůbec mě nenapadlo, že to může být nějaká habaďura. Byla to moje chyba. Naštěstí jsem zabrzdil dřív, než by z toho byl velký průšvih,“ dodal Stanislav M.

V první fázi mělo dojít k rekonstrukci hřiště a stavbě tribuny se zázemím pro hráče.

„Ti by potom přijeli na studentské vízum, hráli fotbal a studovali jazyk. Pobýt tady měli tři čtyři roky, vytrénovat se a pak odejít pod dohledem fotbalových agentů do světa,“ přiblížil lékař původní myšlenku, které zpočátku uvěřil. Sám se měl stát jednatelem klubu.

„Mně se to líbilo. Skončil jsem jako důchodce, měl jsem představu, že budu dělat třeba klubového lékaře. Součástí projektu byla i nemovitost k přestavbě na ubytování, což se mi hodilo, protože jsem chtěl v té době tady prodat dům, včetně ordinace, který by se k tomu účelu hodil,“ dodal poškozený muž.

Starosta byl v údivu

První pochybnosti začal mít na sklonku roku 2018, kdy mu přišel e-mail o tom, že Václav Š. je lhář, který z lidí dokáže pod různými záminkami vylákat peníze. A následovala další překvapivá zjištění.

„Rozhodil jsem sítě a dozvěděl se věci, že mně běhal mráz po zádech. Lhal mi o sobě. V minulosti měl opletačky s policií. Dokonce mě ošálil, když jsem mu vystavoval neschopenku kvůli bolavým zádům pro údajného zaměstnavatele,” řekl poškozený lékař.

„Ve skutečnosti potřeboval omluvu, že se nedostavil na probační a mediační službu, kde byl pod dohledem kvůli podmíněnému odsouzení,“ uvedl dále Stanislav M.

V tu chvíli začal tušit, jak by celá fotbalová akce zřejmě dopadla.

„Rozjeli bychom nějaké stavební práce, které by měly vzbudit důvěru v realizaci projektu a které bychom neplatili. On by mezitím jako pokladník vybral peníze od sponzorů, a až by to krachlo, tak by se po něm slehla zem a já jako jediný statutární orgán klubu bych to odnesl,“ uzavřel poškozený.

Z projektu neměl dobrý pocit ani starosta Strašína Jan Helíšek.