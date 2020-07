Fotbalista zlomil soupeři nadvakrát nohu, podle soudu nešlo o likvidační faul

„Rozhodujícím svědkem byl rozhodčí zápasu, který stál u sporné situace nejblíže. Zákrok obžalovaného nepovažoval za surovou hru, bral to pouze jako nesportovní chování a udělil mu jen žlutou kartu,“ vysvětlil krajský soud.

Aby mohlo být jednání obžalovaného řešeno v rovině trestního práva, muselo by být podle krajského soudu jednoznačné, že v době zákroku obžalovaného už byl míč zcela jinde, to znamená v zázemí nebo u jiného hráče. To se ale nepotvrdilo.