Fenu svázali a v pytli hodili do řeky. Tam ji našly mrtvou hrající si děti

Lepicí páskou omotal čenich feny, aby nemohla štěkat, zvíře svázal provazem, a tak ho znehybnil, strčil ho do pytle, který pevně zavázal a spolu se svou přítelkyní ho hodil do řeky. Sedmatřicetiletému muži a jeho o deset let mladší přítelkyni z obce u Valašských Klobouk na Zlínsku za to hrozí až tři roky za mřížemi, policisté je obvinili z týrání zvířat ve spolupachatelství.