Fatálně selhal. Soudce poslal mladého řidiče za smrt spolujezdkyně do vězení

Podle pondělního verdiktu domažlického soudu si Laibl dalších osm let nesedne za volant a ještě musí postiženým rodinám zaplatit odškodnění v řádu stovek tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat.

Podle předsedy senátu Jana Švíglera vjel obžalovaný nepřiměřenou rychlostí do zatáčky, kde se po smyku přetočil bokem do protisměru a srazil se s protijedoucím vozidlem.

„Neměl důvod nikam spěchat, přesto jel naprosto nepřiměřenou rychlostí, která s ohledem na povětrnostní podmínky, kdy mrholilo a silnice klouzala, byla naprostým hazardem s lidskými životy. Jako řidič fatálně selhal a způsobil utrpení dalším dvěma rodinám. Jeho jednání je neodpustitelné,“ konstatoval Švígler.

Upozornil také na to, že obžalovaný měl řidičák jen necelé čtyři měsíce. „Usednout za volant není jen sešlápnout plyn, ale je důležité dodržovat pravidla silničního provozu. Řidičský průkaz je odpovědnost, a pokud se někdo nechová, jak by měl, může způsobit neodčinitelné následky, jako se to stalo v tomto případě,“ pokračoval soudce, podle kterého jiný než nepodmíněný trest nepřipadal v úvahu.

„Jsem si vědom to, že zde stojí velmi mladý muž, který žil doposud bezúhonný život. Ale na druhou stranu s ohledem na okolnosti nehody a zejména pak na tragický následek by uložení podmíněného trestu byla rezignace na spravedlivý proces. Je to zároveň i poučení pro ostatní řidiče, aby se na silnici chovali předpisově,“ dodal Švígler.

Roman Laibl obžalovaný kvůli smrtelné nehodě (13. ledna 2021) Video: Patrik Biskup, Právo

Nehoda se stala 22. prosince 2019 kolem osmé večer. Obžalovaný jel tehdy s vozidlem Peugeot 406 po silnici třetí třídy z Draženova směrem na Ždánov. Společně s ním cestovali v autě další tři lidé, 16letý spolujezdec a dvě stejně staré dívky. Jedna z nich zůstala po nárazu mrtvá na místě, druhou převážel vrtulník v kritickém stavu do nemocnice, kde o její přežití bojovali lékaři několik dní. Oba řidiči a spolujezdec obžalovaného skončili také ve špitále, ale jejich zranění je přímo neohrožovala na životě.

Mladík před soudem chybu přiznal, ale oproti obžalobě tvrdil, že se vozidlo přetočilo při prudkém brzdění, a nikoliv v důsledku rychlé jízdy.

„V poslední pravotočivé zatáčce před Ždánovem jsem uviděl od vesnice světla, která svítila mnohonásobně více než normální vozidlo. Měl jsem pocit, že jde o zemědělský nebo stavební stroj a že se spolu nevyhneme na úzké silnici. Začal jsem brzdit a podřadil na třetí rychlostní stupeň. V tu chvíli mi zadek vozidla vybočil do levého směru, což se mi dařilo mít pod kontrolou do chvíle, kdy se přede mnou zjevila obří světelná koule, která se na mě řítila,“ popisoval Laibl situaci, která předcházela samotné nehodě.

Následky nehody 18letého mladíka (Peugeot 406 vlevo) Foto: Policie ČR

V tom okamžiku dupl na brzdy. „Tím se mi vozidlo přetočilo a přišel náraz,“ pokračoval mladík ve své výpovědi. Svoji vinu vidí v tom, že nedokázal zvládnout vzniklou dopravní situaci. „Rozhodl jsem se špatně. Místo toho, abych zachoval chladnou hlavu, jsem zpanikařil a začal brzdit,“ uvedl dále Laibl.

Na otázku, jak by se charakterizoval jako řidič, odpověděl, že jako většina mladých kluků. „Často jsem překračoval rychlost a nejezdil úplně podle předpisů,“ přiznal.

Jeho slova potvrdila i dívka, která nehodu přežila. „Často jezdil tak, že se mi z toho dělalo špatně od žaludku. Předváděl se, provokoval policisty. Rád také vybržďoval řidiče, kteří se mu lepili na zadek,“ vypověděla Adriana S.