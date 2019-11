Fajádovy telefony nebyly košer, ale byl to befel shora, hájil se obžalovaný dozorce

„Bylo naznačeno, ať mu dáváme dostatečný čas ke komunikaci,“ řekl Frumar. Kdo to naznačil, dozorce konkrétně neupřesnil, podle něj se tímto způsobem zmínilo vedení věznice, přičemž důvodem byly stížnosti podávané Fajádem a jeho advokátem. „Šlo to seshora,“ dodal Furmar, který je stále zaměstnaný jako dozorce, ale je kvůli trestnímu stíhání postaven mimo službu.

Fajád podle něj telefonoval na jednu žádanku vícekrát. „Psalo se to pak na druhou stranu žádanky. Nebylo to košer, bylo to trochu na hraně, ale při četnosti jeho hovorů to jinak nešlo,“ dodal Frumar s tím, že se obvykle zapisoval jen první a poslední hovor a několik mezi tím už ne.