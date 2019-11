Expolicista měl agresivní jízdou vytlačit auto. Soud ho zprostil obžaloby

Znalci upozornili na to, že následky nehody mohly být fatální. Především hrozilo, že při vyjetí mimo vozovku narazí vozidlo do některého z betonových mostků pro vjezd na pole, které jsou v předmětném úseku silnice dva. „V případě vjetí do příkopu s nárazem do mostku by bylo možné očekávat i smrtelná zranění,“ uvedli znalci.