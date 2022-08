Ekonom obratně vyvedl z firmy 300 milionů. Do vězení půjde na osm let

Podle něj krajský soud dospěl ke správnému rozhodnutí, aby případný prodej majetku z uložených majetkových trestů byl v režii státu. Docílit by se tím mělo to, aby byl prodán za maximální tržní cenu, která by mohla v nejvyšší míře sanovat škodu poškozené firmy. „Bylo by nemorální, aby z tohoto majetku byly sanovány potřeby jiných osob než poškozeného," doplnil Lajda.