Dvanáctým rozsudkem soud potrestal řidičku tramvaje za smrt chodkyně

„Je vždycky věcí řidiče, ať už jde o tramvaj nebo jiné vozidlo, aby zjistil, že dráha před ním je volná a nepohybuje se tam žádná osoba. Přestože obžalovaná věděla, že má omezený výhled a že ani za použití přídavného zrcátka nevidí celý prostor před tramvají, bylo nepochybně její povinností se před rozjezdem přesvědčit, že má volnou trať. To měla udělat například tím, že by se co nejvíce předklonila, naklonila nebo popřípadě vstala,“ konstatoval Krajský soud v Plzni .

„Pokud bychom připustili, že se řidič může rozjet, aniž by viděl před sebe, pak by to znamenalo, že bychom vyvinili veškeré řidiče z trestní odpovědnosti. V řadě případů totiž uvádějí, že neviděli osobu či jiné vozidlo kvůli mrtvému nebo slepému úhlu, anebo že jim ve výhledu bránil širší sloupek mezi čelním sklem a dveřmi,“ uzavřel krajský soud.

„Vstávat nebo se naklánět ale rozhodně mezi takové povinnosti při standardním rozjezdu tramvaje v městském provozu nepatří. Žádný předpis ani pokyn mu to neukládá. Bylo by to i namáhavé. Řidiče by to vzhledem k četnosti rozjezdů během pracovní směny zbytečně unavovalo a narušovalo by to jeho koncentraci, neboť musí v několika vteřinách činit řadu nezbytných úkonů jako zavírání dveří, zvonění, pohled do zpětných zrcátek či sledovat pohyb chodců, “ zhodnotil Nejvyšší soud.