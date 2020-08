Dva roky za krádež čokolád ve stavu nouze

Pětadvacetiletý recidivista si 22. dubna v obchodě v Krejnické ulici na pražském Jižním Městě nacpal do batohu třicet čokolád v celkové hodnotě 2277 korun a pokusil se je bez zaplacení odnést. U dveří ho však zastavil pracovník ochranky.

U Obvodního soudu pro Prahu 4 v červnu již šestkrát trestaný muž vypověděl, že kvalitní čokolády chtěl prodat do vietnamských večerek. Utržené peníze prý chtěl použít na nákup léků na astma a jídla. Přiznal, že o vyhlášeném nouzovém stavu věděl, ale netušil, co to v praxi obnáší.