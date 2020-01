Doktor nechal umírat zraněnou. Dostal podmínku

Zkušeného lékaře za fatální pochybení potrestal soud za usmrcení z nedbalosti osmnácti měsíci s podmíněným odkladem na dobu dvou let. Uložil mu i zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu ve zdravotnických zařízeních v trvání tří let.

Trest je pravomocný, lékař ani státní zástupce se proti verdiktu neodvolali. Žena se dostala do péče zdravotníků jeden březnový večer před dvěma roky poté, co ji strážníci našli ležet opilou na chodbě domu. Protože záchytka měla plno, skončila v nemocnici.

Jenže lékař se neobtěžoval přijít se na ni z inspekčního pokoje podívat, přestože ho o půlnoci sestry telefonem upozorňovaly, že se jim její zdravotní stav nelíbí. Když nad ránem konečně k pacientce přišel, sice hned nařídil vyšetření na CT, to už ale bylo pozdě. Vyšetření ukázalo krvácení do mozku, pacientka byla ještě rychle převezena do nemocnice ve Zlíně a operována. Na následky zranění, která zřejmě utrpěla při pádu v opilosti, zemřela.