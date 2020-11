Dlužím za výživu syna, obhajoval muž oloupení seniorky. Dostal šest let

K mladíkovi přišel do kupé neznámý muž a oloupil ho o několik tisíc

„Byl jsem venku a přemýšlel, kde sehnat peníze, které dlužím na výživném pro syna. Když kolem mne prošla paní, která držela kabelku jen tak nalehko, napadlo mě, že bych ji mohl zkusit okrást. Tak jsem tu ženu sledoval do Divadelní ulice a tam jí vytrhl kabelku z ruky,“ vypověděl obžalovaný.

Popřel, že by se ji snažil strhnout na zem. „Jen jsem škubl za tašku. To, že upadla na zem, jsem se dozvěděl až po zadržení na policii,“ dodal.

Sama poškozená přiznala, že to byl pro ni obrovský šok. „Na chvilku jsem se zastavila a něco hledala v igelitové tašce, kterou jsem nesla. Najednou u mě stál ten kluk, stiskl mi pravé rameno a srazil mě k zemi. Pak mi silou vyrval z ruky kabelku. Křičela jsem a on utekl. Všechno se to stalo ve mžiku,“ líčila žena dramatické chvíle.