Devatenáctiletý řidič předjel kolonu a havaroval, na místě zemřel

„Na rovném úseku silnice s nejvyšší povolenou rychlostí 50 kilometrů za hodinu začal předjíždět kolonu vozidel. Poté, co se zařadil zpět do svého jízdního pruhu, vyjel z důvodu nepřiměřené rychlosti a nezvládnutí pravotočivé zatáčky do protisměru, kde čelně narazil do boční strany protijedoucího nákladního vozidla,“ uvedla mluvčí.