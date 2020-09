Dětské gangy kradou peníze i mobily

„Syn chodil ze školy smutný, byl celý ustrašený. Ráno nechtěl do školy, vymýšlel si, že ho bolí břicho i hlava. A každý den chtěl peníze. Přitom dostal kapesné na týden. Bohužel trvalo to tři týdny, než přišel sám a řekl, co se děje. Já samozřejmě něco tušila, ale on se bál něco říct. Byla jsem i ve škole, ale učitelka o ničem nevěděla, protože šikanován nebyl přímo ve škole, ale cestou z ní,“ popsala svou zkušenost matka školáka.