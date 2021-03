Cizinec pobodal manželku i tchána, dostal 13 let

Krajský soud v Hradci Králové v úterý poslal na 13 let do vězení cizince za pobodání manželky a tchána. Soud mu uložil trest za pokus o dvojnásobnou vraždu. Incident se odehrál loni v říjnu v bytě domu v Opočně na Rychnovsku. Soud potrestal muže také vyhoštěním z ČR na dobu neurčitou. V úterý to sdělil mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek. Rozsudek je pravomocný.