Cítil jsem se napaden, řekl soudu muž, který střílel po policistovi

„Vůbec jsem nevěděl, že jsou to policisté. K autu přiběhli dva chlápci a začali lomcovat s dveřmi. Nic neříkali. V autě nastal zmatek. V té chvíli jsem se cítil napaden. Demonstrativně jsem natáhl plynovou pistoli a průzorem ve dveřích jsem vypálil do vzduchu. Vůbec jsem nezaregistroval, že po nás stříleli. Vše se odehrálo během pár vteřin,“ popisoval Hrdlička dramatickou situaci.

Upozornil také na to, že kdyby věděl, že jde o policisty, tak by rozhodně nepoužil zbraň. „Je jasný, že by stříleli ostrými. Přece nejsem blázen,“ prohlásil obžalovaný muž, který strávil ve vězení celkem 18 let. U soudu se také dušoval, že nevěděl nic o tom, že vozidla jsou kradená. „Toho fiata jsem měl koupit. Tehdy jsem si ho jel prohlédnout,“ vysvětloval Hrdlička.