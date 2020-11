Cítil jsem se dobře, řekl opilý řidič jedoucí po dálnici v protisměru. Hrozí mu osm let

Řidič Toyoty v ČR žije a pracuje deset let. Policii řekl, že v noci před jízdou popíjel tvrdý alkohol i pivo. "Po probuzení se cítil dobře a rozhodl se, že pojede na návštěvu do středních Čech. Po dálnici jel podle svých slov poprvé a nezvládl najet do správného jízdního pruhu. Když zjistil, že jede v protisměru, na nejbližším místě uprostřed dálnice přejel do správného jízdního pruhu a pokračoval zpět do Zlína. Tam chtěl opět najet na dálnici a pokračovat do původně naplánovaného místa. V jízdě mu naštěstí zabránili policisté," doplnila mluvčí.