Chůva jde za smrt dítěte na pět let do vězení. Odstrčila jsem ho kopnutím, hájila se

„Máme za to, že vina obžalované byla jednoznačně prokázána, poškozený zemřel v příčinné souvislosti toho ataku,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. I když se nepodařilo přesně zjistit způsob, jakým Rettová chlapce zranila, musela to být podle soudu jedině ona, protože nikdo jiný dospělý v té době v bytě nebyl, a i znalci v posudku uvedli, že si taková zranění chlapeček sám způsobit nemohl.

„Já se opravdu cítím nevinná. Já jsem dětem dala všechnu lásku, co jsem měla,“ prohlásila na závěr Rettová. „Je mi líto, co se stalo, ale já jsem ho neuhodila, já jsem ho odstrčila kopnutím,“ dodala.

Tragická událost se stala v březnu 2019 v Chebu. „Chtěla jsem ho utěšit, tak jsem ho vzala do náručí. Bránil se a štípal mě. Postavila jsem ho zpátky na zem. Začal mě tahat zase za nohu, tak jsem ho kopla, že upadl na zadek. Nebylo to ale vší silou,“ popisovala Rettová v květnu u plzeňského krajského soudu. Podle něj si však žena musela být vědoma, že podobný kop může mít pro tak malé dítě i fatální následky.

Poté už byl chlapeček klidný, až zakřiknutý. Rettova podle svých slov usoudila, že je konečně unavený, a uložila ho do postele. Po dvou hodinách si pro něj přijel otec a zjistil, že je syn bezvládný a špatně dýchá. Rettová tak až na popud otce zavolala záchranku, která chlapečka odvezla do karlovarské nemocnice, odkud byl poté transportován do pražské motolské nemocnice. Tam ale přes veškerou snahu lékařů po týdnu zemřel.