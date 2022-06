Chtěla se utopit i se svým dítětem. Dostala 11 let

Na rozsudek upozornil Strakonický deník. Žena se podle informací Práva k činu doznala. Údajně byla zoufalá a motivem byl rozchod s přítelem a rodinné neshody. U soudu vypověděla, že si to nikdy neodpustí a že ji velmi mrzí, že dítě vystavila obrovskému nebezpečí. Rozsudek není pravomocný.

K zoufalému činu se žena rozhodla loni v prosinci. Do ledové řeky skočila i se svým malým dítětem. Na mostě nechala stát prázdný kočárek, jehož si naštěstí všimli studenti vodňanské rybářské školy, kteří se vraceli na internát. Po chvíli spatřili ve vodě topící se ženu i s dítětem.

Okamžitě zavolali na policejní linku, skočili do studené vody a pokoušeli se ženu i dítě zachránit. „Kluci se snažili o pomoc, ale voda měla asi 3,8 stupně Celsia a nebyli schopni v zásahu pokračovat,“ řekl tehdy ředitel Střední rybářské školy ve Vodňanech Karel Dubský.

Dítě okamžitě přepravil záchranářský vrtulník v kritickém stavu do jedné z pražských nemocnic. Žena byla podchlazená, ve stabilním stavu ji převezli do nemocnice. Podle dostupných informací by mělo být dítě v pořádku.