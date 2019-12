Choval se jako vyhazovač, řekla svědkyně o policistovi, který zmlátil hosta kvůli sklenici

„Byl moc hrrr, takový uzurpátorský. Hecoval se, jako by byl na diskotéce, a choval se jako vyhazovač,“ uvedla tento týden v jednací síni servírka Kateřina na Vondrovu adresu.

Soud ji považuje za velmi důležitou svědkyni, protože právě ona byla osobně přítomná počátku sporu a mohla objektivně sdělit, co se stalo. Oba jeho aktéři totiž vypovídají každý jinak.

To ale u soudu popřel jak onen Kütnerův kamarád, tak nyní i servírka Kateřina. Pouze potvrdila, že Kütnerovi vyčinila, ale rozhodně prý nešlo o vyhrocenou situaci. Host útratu i rozbitou sklenici zaplatil a ona šla uklidit střepy. Napětí podle ní nastalo až ve chvíli, kdy se do věci vložil Vondra.

„Nutil rozkazovačným tónem Dušana, aby rozbité sklo uklidil. Nakonec ho zatlačil do rohu restaurace. Snažila jsem se to uklidnit, ale dostala jsem plnou dávku pepřovým sprejem do obličeje,“ přiblížila konflikt Kateřina.