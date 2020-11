Chceme na západ, řekli cizinci jdoucí po silnici na Karvinsku

„Šli po frekventované silnici I/48 směrem do vnitrozemí České republiky,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Muži však nechtěli zůstat v Česku, ale směřovali na západ.

Zároveň doplnila, že do doby, než budou muži předáni do státu, ve kterém podali žádost, byli umístěni do zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku.