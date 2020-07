Pasáží v centru Prahy se plazil dvoumetrový had

„Zavolali nám, že se v parčíku nachází had a co myslíte? Byl tam, asi se při venčení vyvlekl z vodítka. Chlapci se o něj postarali a putoval do odborné péče,“ uvedla městská policie na svém Facebooku.