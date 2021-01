Bývalý soudce Berka neuspěl u Ústavního soudu, ve vězení stráví sedm let

Berka si stěžoval také na délku trestního řízení, která se prý dostatečně nepromítla v uloženém trestu. Podle Berky v novodobé české historii neexistuje jiná trestní kauza, která by od zahájení trestního stíhání do vynesení pravomocného rozsudku trvala bezmála sedmnáct let. Trest sedm let vězení po tak dlouhém procesu označil za nezákonný, nepřiměřený a exemplární, naznačil možnost zastavení trestního stíhání.