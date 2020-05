Bývalý mluvčí druhého nejbohatšího Čecha si zachraňuje kůži výpovědí proti němu

Trestní oznámení, kvůli kterému včera Burian mluvil několik hodin s detektivy v centru Prahy, popisuje příběh z let 2008 až 2016. Jde v něm o to, že firmy spojené s Divišem a Čmejlou investovaly do CPI, za což měli podnikatelé získat poloviční podíl ve firmě. To se ale nikdy nestalo.