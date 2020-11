Bývalí estébáci před soudem, podle obžaloby nutili chartisty k emigraci

Všichni čtyři poškození při výslechu v přípravném řízení potvrdili, že se tehdy dobrovolně ze země vystěhovat nechystali. „Zaslouží si minimálně to, aby skončili před soudem. Byla to doslova šikana. Když rok nemůžete sehnat práci a jste bez příjmu, tak vám nic jiného nezbude než jim nakonec kývnout,“ řekl už dříve Právu Vladimír Straka (71), který byl v roce 1982 přinucen odejít do Rakouska a před sedmi lety se vrátil zpátky do Čech.