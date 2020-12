Brutálně umlátil přítelkyni k smrti, odsedí si 17,5 roku

Toufar svou o pět let mladší partnerku umlátil k smrti letos v únoru v Třebišti na Táborsku. Po celodenním popíjení alkoholu se mladý pár začal hádat. Žena Toufarovi prý vmetla do obličeje svou údajnou nevěru, nadávala mu a podle Toufara ho i napadla pěstmi.

Na její výlev Toufar zareagoval bitím. Podle znalců jeho útok trval několik desítek minut, možná i hodiny. Muž ženu bil do hlavy a obličeje pěstmi, fackami i hřbetem ruky. Mlátil jí hlavou o zem, škrtil, udeřil ji i lahví do břicha či ji bil kobercovým klepadlem. Žena během brutálního útoku utrpěla mimo jiné zranění hlavy, mozku, žeber a vnitřních orgánů a o několik hodin později zraněním podlehla.

Toufar se u soudu k činu přiznal, tvrdil nicméně, že konflikt i fyzickou potyčku vyvolala poškozená. Podle Toufarova názoru ženu bil spíš tak deset až patnáct minut. V odvolání navíc prohlásil, že prý znalcům zatajil skutečnosti, které by mohly mít vliv na jeho příčetnost. Údajně slyší cizí hlasy v hlavě, které ho straší a komunikují s ním.

„Poslední čtyři roky mám hlasy v hlavě, které mě straší, že mě zabijou,“ uvedl v závěrečné řeči Toufar. „Smrt mé partnerky byla pro mě šokující událostí,“ pokračoval. Dále prohlásil, že se mu v osudný večer partnerka vysmívala, nadávala mu a začala ho mlátit pěstmi do obličeje, což v něm prý vyvolalo nepříčetnost. „Uvědomuji si, že jsem reagoval nepřiměřeně. Velice toho lituju, nedokážu žít s tím, že kvůli mně umřel člověk,“ řekl na závěr Toufar.

Odvolací soud ale nijak nepřesvědčil. „Pokud by obžalovaný skutečně proti poškozené zaútočil s tím, že mu to velí nějaké hlasy, pak by se o tom alespoň jednou zmínil při výslechu či vyšetření znalci,“ uvedl předseda senátu Jiří Lněnička a dodal, že je Toufar za své jednání trestně odpovědný. Zároveň dodal, že trest soud nepokládá za nepřiměřeně přísný.