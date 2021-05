Brněnští policisté našli v autě nebezpečný červený fosfor. Na místě zasahují hasiči

Mluvčí policie David Chaloupka ČTK řekl, že policie vůz kontrolovala, uvnitř seděl jeden muž. „Při kontrole policisté přišli na to, že tam má řidič neznámou krystalickou látku. Když se ho policisté na to zeptali, odpověděl, že jde o červený fosfor. Přijali jsme k tomu opatření a přizvali hasiče, aby potvrdili, o co se opravdu jedná,” uvedl Chaloupka.