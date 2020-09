Brněnský invalida pobíral příspěvek na mrtvou matku, vyvázl s podmínkou

Podle svých slov měl za to, že když dal státu o skonu své matky vědět, měly si to úřady předat mezi sebou, což se ovšem nestalo. Peníze, které mu dál chodily, se nijak nezdráhal přijmout a používal je na chod domácnosti.

„Nepamatuji, kde jsem to tehdy vyřizoval. O matku jsem se staral a nevím, kdy přesně zemřela. Nikdo mi neřekl, že to mám někam nahlásit,“ hájil se. Jenže na takové argumenty soud neslyšel a muže potrestal 2,5 roky vězení s podmíněným odkladem na pět let.