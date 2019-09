Bodyguard ministra dostal podmínku za vesnickou rvačku

Bitka se odehrála před sokolovnou v Otaslavicích na Prostějovsku. Skvěle vycvičený strážce zákona se tam nad ránem podle obžaloby zapojil do bitky před diskotékou. „Bezdůvodně napadl poškozeného, zaklekl jej na zemi a opakovaně jej udeřil pěstí do obličeje,“ řekl státní zástupce Petr Bejšovec s tím, že napadený po útoku skončil v bezvědomí se zlomeným nosem, zraněnou čelistí a zlomenou spodinou očnice.

Když takto držel dva muže, jeden z nich prý od někoho dostal pár ran pěstí do obličeje, zavrávoral a spadl, přičemž na sebe strhl i policistu. Ten se chtěl na zemi vymanit z jeho sevření, proto jej prý udeřil do hrudníku. Po bitce pak Vlachynský podle svých slov odešel pryč. Napadený skončil po útoku na zemi v bezvědomí a se zakrváceným obličejem.

Ani po nových důkazech ale soudce Vrtěl z původního názoru neuhnul. „Skutek se nemohl odehrát tak, jak tvrdí obžalovaný. Prý se jen snažil dostat ze sevření poškozeného, ale jak by se někdo s takovým zraněním a ještě v bezvědomí po pádu na zem mohl aktivně bránit rukou? No těžko. Poškozený tedy utrpěl zranění poté, co spadl na zem. A kdo nad ním byl v útočné pozici? Obžalovaný,“ zrekapituloval soudce Vrtěl.